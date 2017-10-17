В ДТП с автобусом и двумя автомобилями в Адыгее погибли два человека

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МАЙКОП, 17 октября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомашин на автодороге между аулом Ходзь и селом Вольное в Кошехабльском районе Адыгеи. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.
"По предварительным данным, пятнадцать пассажиров были в рейсовом автобусе, который после ДТП перевернулся. Из них двое погибли, двое госпитализированы, один отказался от госпитализации, остальные - от осмотра. Все они - жители Мостовского района Краснодарского края. На место аварии выехали семь бригад скорой медпомощи", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в автобусе, попавшем в ДТП, находились 13 человек. Как уточнил ТАСС руководитель пресс-службы МВД по Адыгее Байзет Гомлешко, а аварии, помимо автобуса, участвовали ВАЗ-2109 и Toyota. Автодорога между аулом Ходзь и селом Вольное перекрыта, для участников дорожного движения организован объезд, выставлены дополнительные наряды ДПС. Данные о причинах ДТП выясняются.