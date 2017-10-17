Суд продлил Серебренникову домашний арест

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Басманный суд продлил до 19 января 2018 года срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить в отношении Серебренникова срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 19 января", - огласил судья Артур Карпов.
Также суд продлил на такой же срок домашний арест в отношении главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, бывшего генерального директора студии Юрия Итина. Гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского суд оставил под стражей до 19 января 2018 года.
Кроме того, суд не отпустил Серебренникова в Санкт-Петербург на съемки фильма "Лето" о Викторе Цое и запретил посещать Большой театр для завершения работы над балетом "Нуреев".
"Оставить ограничения, установленные судом апелляционной инстанции", - заявил судья.