Суд продлил Серебренникову домашний арест

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Басманный суд продлил до 19 января 2018 года срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить в отношении Серебренникова срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 19 января", - огласил судья Артур Карпов.

Также суд продлил на такой же срок домашний арест в отношении главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, бывшего генерального директора студии Юрия Итина. Гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского суд оставил под стражей до 19 января 2018 года.

Кроме того, суд не отпустил Серебренникова в Санкт-Петербург на съемки фильма "Лето" о Викторе Цое и запретил посещать Большой театр для завершения работы над балетом "Нуреев".

"Оставить ограничения, установленные судом апелляционной инстанции", - заявил судья.