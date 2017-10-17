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Неизвестные забросали камнями пять поездов на востоке Москвы

Происшествия
17 октября, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В результате инцидента пострадал один человек, который получил ушибы мягких тканей

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают неизвестных, которые на Новогиреевском мосту обкидали камнями пять поездов. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Неизвестные на Новогиреевском мосту обкидали камнями пять поездов, из них два спутника, две электрички и один поезд, следовавший из Нижнего Новгорода", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента пострадал один человек, который получил ушибы мягких тканей.

В настоящее время транспортные полицейские проводят проверку и разыскивают неизвестных.

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