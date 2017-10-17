Найденное в горах Абхазии тело, возможно принадлежит пропавшему летом туристу из РФ

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СУХУМ, 17 октября. /ТАСС/. Найденное 16 октября в горах Абхазии тело, возможно принадлежит пропавшему в июле этого года в горах туриста из Московской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС Абхазии во вторник.
"15 октября в МЧС поступила информация о том, что в районе верхней части реки Келасур Сухумского района в труднодоступном месте рыбаки обнаружили разложившееся тело. Сотрудники МЧС выехали на место и вечером, 16 октября, тело доставили в Сухумский морг", - сообщили в пресс-службе, предположив, что это может быть тело Андрея Лихачева, которого разыскивают с 26 июля.
Андрей Лихачев из города Раменское Московской области, пересек российско-абхазскую границу 9 июля, турист должен был лететь обратно в Москву 22 июля, однако не вернулся в положенное время домой и его родственники обратились в полицию. Турист планировал совершить горный поход через село Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал - протяженность маршрута около 150 километров. МЧС, МВД и Служба госбезопасности республики проводили поиск туриста с 26 июля по всем возможным маршрутам, в том числе с использованием авиации.