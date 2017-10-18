СМИ: в Амазонии упал самолет Greenpeace

ТАСС, 18 октября. Одномоторный самолет Cessna 208, принадлежащий природоохранной организации Greenpeace, потерпел во вторник катастрофу в Амазонии. Об этом сообщил бразильский информационный интернет-портал UOL.

По его данным, в результате ЧП погиб по меньшей мере один человек. В общей сложности на борту находились пять пассажиров и членов экипажа. О состоянии четырех из них сведений нет.