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СМИ: в Амазонии упал самолет Greenpeace

Происшествия
18 октября, 0:42 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 18, октября. /ТАСС

Сообщается об одном погибшем в результате ЧП

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ТАСС, 18 октября. Одномоторный самолет Cessna 208, принадлежащий природоохранной организации Greenpeace, потерпел во вторник катастрофу в Амазонии. Об этом сообщил бразильский информационный интернет-портал UOL.

По его данным, в результате ЧП погиб по меньшей мере один человек. В общей сложности на борту находились пять пассажиров и членов экипажа. О состоянии четырех из них сведений нет.

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