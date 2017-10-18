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СМИ: в аэропорту Шанхая при проверке багажа нашли банкноты с высоким уровнем радиации

Происшествия
18 октября, 5:21 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 18, октября. /ТАСС

Система контроля аэропорта выявила Америций-241. Период полураспада высокотоксичного радиоактивного вещества составляет 433 года

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ШАНХАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Шанхайская таможня обнаружила пачку радиоактивных банкнот на сумму в 10 тыс. юаней ($1538) в международном аэропорту Пудун на проверке безопасности багажа. Об этом пишет в среду газета Shanghai Daily.

Инцидент произошел 10 октября во время рутинной проверки багажа, которая показала высокий уровень радиоактивности находившихся в сумке одного из пассажиров банкнот. Сообщается, что системой контроля было выявлено высокотоксичное радиоактивное вещество Америций-241, период полураспада которого составляет 433 года. Оно представляет опасность для человека и может привести к образованию раковых клеток. Это первый случай выявления банкнот с серьезным уровнем радиации в аэропортах Шанхая.

Деньги у перевозившего их пассажира были изъяты таможней, однако сам мужчина пока не задержан и, как пишет издание, скорее всего, сам не знал об опасности перевозимых им банкнот. Расследование данного дела продолжается. О том, каким образом высокорадиоактивное вещество попало на банкноты, не сообщается.

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