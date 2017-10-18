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СМИ: у полицейского участка на юго-западе Швеции прогремел взрыв

Происшествия
18 октября, 6:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Сообщается, что в результате ЧП здание полиции сильно повреждено

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в ночь на среду у входа в полицейский участок шведского города Хельсингборг (юго-западная часть страны). Пострадавших нет, ущерб нанесен только зданию, сообщает газета Expressen со ссылкой на представителя полиции.

"Взрыв раздался у входа в полицейский участок Хельсингборга, он сильно поврежден", - отметила представитель полиции провинции Сконе Анна Горанссон. По информации газеты, повреждены и внутренние помещения участка, где после взрыва возник небольшой пожар. Офицер Кеннет Андерссон, находившийся внутри здания в момент взрыва, описал его как "мощный удар". "Мы убедились, что никто не пострадал, и всех эвакуировали", - добавил он.

Установить, что именно взорвалось, на данный момент не удалось, полиция ведет расследование произошедшего. По городу расставлены блокпосты, два района перекрыты.

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