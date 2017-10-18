СМИ: у полицейского участка на юго-западе Швеции прогремел взрыв

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в ночь на среду у входа в полицейский участок шведского города Хельсингборг (юго-западная часть страны). Пострадавших нет, ущерб нанесен только зданию, сообщает газета Expressen со ссылкой на представителя полиции.

"Взрыв раздался у входа в полицейский участок Хельсингборга, он сильно поврежден", - отметила представитель полиции провинции Сконе Анна Горанссон. По информации газеты, повреждены и внутренние помещения участка, где после взрыва возник небольшой пожар. Офицер Кеннет Андерссон, находившийся внутри здания в момент взрыва, описал его как "мощный удар". "Мы убедились, что никто не пострадал, и всех эвакуировали", - добавил он.

Установить, что именно взорвалось, на данный момент не удалось, полиция ведет расследование произошедшего. По городу расставлены блокпосты, два района перекрыты.