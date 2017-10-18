По факту избиения школьницы в Чите возбуждено уголовное дело

ЧИТА, 18 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту избиения 15-летней школьницы в Чите, сообщила в среду корреспондент ТАСС начальник пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю Лариса Иванова.

"Сотрудники подразделения дознания УМВД РФ по городу Чита возбудили по факту избиения уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Проводится расследование", - сказала Иванова.

Она отметила, что только одна подозреваемая - 16-летняя девушка - достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. Остальные участники конфликта его не достигли.

Ранее сообщалось, что пострадавшая - учащаяся девятого класса одной из школ Читы. По данным полиции, между школьницей и избившими ее подростками до инцидента установились неприязненные отношения.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Забайкальского края, после драки девушку осмотрели хирург, травматолог и невролог, проведенное ультразвуковое обследование не выявило повреждений внутренних органов. В итоге врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, ушибленную рану губы, ушибы мягких тканей головы и руки. Состояние ее - удовлетворительное, от госпитализации девушка отказалась.

По факту инцидента сотрудники Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю проводят доследственную проверку. Кроме того, организована прокурорская проверка, в ходе которой в том числе будет дана оценка полноте мер, принимаемых органами профилактики. К разбирательству подключился и детский омбудсмен в Забайкальском крае Иван Катанаев: после появления информации об инциденте он направил запросы в полицию и Следственный комитет РФ.