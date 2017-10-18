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СМИ: в Японии при попытке взлета загорелся истребитель ВВС

Происшествия
18 октября, 7:27 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 18, октября. /ТАСС

Инцидент произошел после того, как у F-4 при разгоне подломилось одно из колес шасси

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ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Истребитель ВВС Японии F-4 загорелся в среду при попытке взлета на авиабазе Хякури в префектуре Ибараки на северо-востоке главного острова страны Хонсю. Как сообщил телеканал NHK, два пилота самолета спаслись, они отделались незначительными ушибами.

Пожар вспыхнул после того, как у разгонявшегося на взлет истребителя подломилось одно из колес шасси. Пламя удалось потушить только через 20 минут.

На прошлой неделе на острове Окинава после жесткой аварийной посадки полностью сгорел тяжелый вертолет морской пехоты США CH-53. Авария произошла всего в 300 м от жилых домов. В среду американское командование возобновило полеты этих вертолетов, несмотря на протесты центральных и местных японских властей.

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