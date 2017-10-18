Три человека погибли в ДТП с автобусом на трассе Оренбург - Самара

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ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в аварии с пассажирским автобусом на трассе Оренбург - Самара, еще двое в больнице. Об этом ТАСС сообщили в среду в УМВД по Оренбургской области.
"Под Оренбургом на трассе Оренбург - Самара утром [в среду] произошло столкновение между легковым автомобилем Mazda и автобусом. В результате ДТП три человека погибли, двое человек, среди которых ребенок, доставлены в больницу", - уточнили в ведомстве.
Все пострадавшие находились в легковом автомобиле. В автобусе никто не пострадал.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, проводится проверка.