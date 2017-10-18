Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали 12 человек

Происшествия
18 октября, 8:20 дата обновления: 18 октября, 8:30 UTC+3

Индивидуальный предприниматель использовал частный дом для оказания социальных услуг пожилым людям, при этом организация не значится в реестре поставщиков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4655396.stepNow *12 +1}} - 5 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4655396.sliderLength-1}}
© ГУ МЧС по Иркутской области
© ГУ МЧС по Иркутской области
© ГУ МЧС по Иркутской области
© ГУ МЧС по Иркутской области
© ГУ МЧС по Иркутской области
Выбор редакции
"Спартак" разгромил "Севилью" в матче футбольной Лиги чемпионов 17 октября, 23:39
Первый детский технопарк "Кванториум" в Ставрополе
Детский технопарк "Кванториум" открылся на Ставрополье 17 октября, 18:36
Психолог Александр Чусов из Электрогорска вырастил самую большую в России тыкву сорта "Гигант Атлантики" весом 432 килограмма. Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм вручает Александру сертификат, подтверждающий его рекорд
Самую большую в России тыкву раздали москвичам 17 октября, 15:03
Тебердинский заповедник входит в число самых популярных туристических маршрутов КЧР, это один из самых посещаемых заповедников в России
Тебердинский заповедник в КЧР с начала года посетили почти полмиллиона туристов 17 октября, 14:23
Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи
Церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи началась в Олимпийском парке Сочи 15 октября, 16:52
Сборная РФ на открытии Международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills International в Абу-Даби
Международный чемпионат по профмастерству WorldSkills открылся в ОАЭ 15 октября, 12:23
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4655396'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4655396'].sliderLength - 1}}
+
© ГУ МЧС по Иркутской области
© ГУ МЧС по Иркутской области
© ГУ МЧС по Иркутской области
© ГУ МЧС по Иркутской области
© ГУ МЧС по Иркутской области

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. При пожаре в доме престарелых в Иркутске пострадали 12 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар произошел ночью в частном доме, который использовался для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов. Его площадь не превысила 10 кв. метров, но 12 человек отправились продуктами горения", - сказал источник.

По его словам, всего пожарные спасли 19 человек. "Девять госпитализированы, состояние пяти их них оценивается как тяжелое, четверых - как средней степени тяжести. Троим медицинская помощь оказана амбулаторно", - уточнили в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пожар был оперативно ликвидирован. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.

Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, "по предварительным данным, в двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям. При этом организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг". По данному факту будет проведена проверка совместно с Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

"На месте работали четыре звена газодымозащитников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательной службы города Иркутска. Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия скорой помощи проводили реанимационные мероприятия и оказывали доврачебную помощь, - цитирует пресс-служба замначальника службы пожаротушения Иркутска Павла Белкина.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
2
Биография Дмитрия Пескова
3
"Спартак" забил пять голов "Севилье" и одержал историческую победу
4
Россия призвала США немедленно уничтожить свое химическое оружие
5
Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Митингующие установили более 60 палаток возле парламента в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама