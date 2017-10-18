В Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали 12 человек

Тебердинский заповедник в КЧР с начала года посетили почти полмиллиона туристов

Тебердинский заповедник в КЧР с начала года посетили почти полмиллиона туристов 17 октября, 14:23

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. При пожаре в доме престарелых в Иркутске пострадали 12 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар произошел ночью в частном доме, который использовался для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов. Его площадь не превысила 10 кв. метров, но 12 человек отправились продуктами горения", - сказал источник.

По его словам, всего пожарные спасли 19 человек. "Девять госпитализированы, состояние пяти их них оценивается как тяжелое, четверых - как средней степени тяжести. Троим медицинская помощь оказана амбулаторно", - уточнили в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пожар был оперативно ликвидирован. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.

Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, "по предварительным данным, в двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям. При этом организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг". По данному факту будет проведена проверка совместно с Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

"На месте работали четыре звена газодымозащитников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательной службы города Иркутска. Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия скорой помощи проводили реанимационные мероприятия и оказывали доврачебную помощь, - цитирует пресс-служба замначальника службы пожаротушения Иркутска Павла Белкина.