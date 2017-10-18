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Причиной пожара в доме престарелых в Иркутске стало короткое замыкание

Происшествия
18 октября, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

До прибытия скорой помощи проводились реанимационные мероприятия и оказывалась доврачебная помощь пострадавшим

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Причиной пожара в доме, который использовался для пребывания пожилых людей и инвалидов, в Иркутске стало короткое замыкание. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

"Сотрудниками испытательной пожарной лаборатории было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме. Площадь, пройденная огнем, составила 10 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, помещения были сильно задымлены. "Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия скорой проводили реанимационные мероприятия и оказывали доврачебную помощь", - отметили в ГУ МЧС.

В результате пожара пострадали 12 человек, девять из них госпитализированы. Состояние пятерых оценивается как тяжелое.

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