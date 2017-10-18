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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. В результате пожара в доме престарелых в Иркутске госпитализированы 13 человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области. Их состояние оценивают как удовлетворительное. По факту пожара начата доследственная проверка.
"По факту пожара проводится доследственная проверка, проверяется законность размещения людей в здании", - отметили в пресс-службе.
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пожар произошел ночью в частном доме, который использовался для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов. В результате пожара, по данным источника, пострадали 12 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.