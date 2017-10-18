Четыре человека из горевшего интерната в Иркутске находятся под контролем врачей

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Четверо пожилых людей из частного дома престарелых, где утром в среду произошел пожар, находятся под контролем врачей из-за заболеваний, которые они имели до ЧП, остальные вернулись в интернат, сообщила ТАСС директор дома Милена Родовикова.

"У нас четыре человека остались в больнице, они находятся на контроле в связи с имеющимися заболеваниями. Остальных привезли обратно и расселили в свободные комнаты - интернат рассчитан на 25 мест", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что состояние находящихся в больнице - стабильное, врачи наблюдают за ними.

По словам Родовиковой, пожар начался в технической комнате. "Произошло задымление в технической комнате, там была сушильная машина. Вспыхнуло в три секунды, мы даже не могли до огнетушителя дотянуться, потому что там была высокая температура. Сейчас мы все разбираем, вымываем, делаем ремонт", - сказала она, отметив, что сама оказывала помощь пострадавшим и тоже отправилась в больницу, где ее осмотрели врачи.

Как сообщалось ранее, пожар в частном доме престарелых в Иркутске произошел 18 октября около 5 утра по местному времени. Было эвакуировано 16 пожилых людей, 13 из них были переданы бригадам скорой помощи, пятерым потребовалась госпитализация. По результатам экспертизы МЧС причиной пожара, который возник на площади 10 кв. метров, стало короткое замыкание.