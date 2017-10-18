В Ростовской области задержали участника организации "Правый сектор"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следователи СК совместно с ФСБ России задержали в Ростовской области гражданина Украины, причастного к деятельности экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следователями Главного следственного управления СК России совместно с ФСБ России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в результате которых на территории Ростовской области задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности запрещенной решением Верховного суда РФ экстремистской организации "Правый сектор", - сообщила она.

По данным следствия, Терновский в составе "Правого сектора" неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других массовых мероприятиях на территории Украины. Кроме того, в своем аккаунте в соцсети Facebook Терновский пропагандировал деятельность организации. "Вышеуказанные действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - добавила Петренко.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружена одежда и другие личные вещи с символикой организации "Правый сектор". Решением суда он арестован. "Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности руководителей и участников организации "Правый сектор" продолжается", - отметила представитель СК.