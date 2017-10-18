Экс-глава администрации Алушты стал фигурантом уголовного дела

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Алушта в Крыму, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации госпрограмм. Об этом в среду сообщило Главное следственное управление СК по региону.

"Бывший глава администрации города Алушты обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации государственных программ", - говорится в сообщении. Его фамилию в ведомстве не называют. По данным источника в правоохранительных органах региона, речь идет об Игоре Сотове, который ушел в отставку в начале 2017 года.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "Халатность". Мужчина по решению суда заключен под домашний арест, уточнили в следственном управлении.

ТАСС пока не располагает комментариями обвиняемого.

Версия следствия

Из материалов дела следует, что бывший чиновник злоупотребил полномочиями при реализации государственной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы на территории Республики Крым". Инцидент произошел в 2015 году. По данным следствия, обвиняемый выделил подрядчику земельный участок, который был обременен правами третьих лиц и на который "в связи с проходящими судебными спорами еще и был наложен запрет на совершение действий по изменению его первоначального состояния".

Подрядчик фактически не мог осуществлять на этом участке никакие строительные работы, между тем глава города дал указание заключить "договор на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома и перечислить подрядчику в качестве аванса денежные средства в размере около 15 млн рублей", утверждает следствие. "В результате чего подрядная организация свои обязательства не выполнила: многоквартирный жилой дом не построен, квартиры в муниципальную собственность не переданы. При этом из бюджета отчуждено около 15 млн рублей, а выполнение государственной программы сорвано", - заявили в СУСК.

Кроме того, обвиняемый злоупотребил должностными полномочиями при реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования на 2013-2020 годы", заявили в управлении СК.

По версии следствия, в Алуште тем же недобросовестным подрядчиком был построен модульный детский сад на 100 мест "с нарушением строительных норм и условий контракта". "Он до настоящего времени не введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

В ГСУ добавили, что представители подрядчика уже привлечены к уголовной ответственности за мошенничество в связи с событиями, связанными со строительством данного жилого дома и модульного детского сада. Кроме того, за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями привлечен к ответственности начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты.