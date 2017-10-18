У входа в полицейский участок на юге Швеции прогремел взрыв

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СТОКГОЛЬМ, 18 октября. /ТАСС/. Сильный взрыв прогремел в ночь на среду у входа в здание полиции в городе Хельсингборг южной шведской провинции Сконе. Об этом сообщает региональная полиция.
"В полицию поступил ряд телефонных звонков о сильном взрыве, прозвучавшем в районе Берга. Было выяснено, что был взорван вход в здание полиции, причинен значительный ущерб. Неизвестна причина взрыва, но, по предварительным данным, никто не пострадал", - говорится в сообщении на сайте стражей порядка.
ЧП произошло в 01:20 мск. Место происшествия было осмотрено экспертами.
В результате взрыва возник небольшой пожар. Частично разбились стекла окон не только самого здания, но и дома напротив.
Полиция пока не проводила задержаний по данному делу. Никаких угроз накануне происшествия стражам порядка не поступало.