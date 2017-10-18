Интернат в Иркутске, в котором произошел пожар, работал лишь две недели

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Двухэтажное здание частного дома престарелых в Иркутске, в котором в среду произошел пожар, работает со 2 октября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что пожар в частном доме престарелых в Иркутске произошел 18 октября около 5 утра по местному времени. Были эвакуированы 16 пожилых людей, 13 из них были переданы бригадам скорой помощи, пятерым потребовалась госпитализация.
"По предварительным данным, пожар произошел в двухэтажном здании, арендованным благотворительной организацией "Пансионат паллиативной помощи "Святой Милицы". Это здание работает со 2 октября, чуть больше двух недель", - уточнили в надзорном ведомстве.
Там отметили, что всех пострадавших уже развезли по домам.
В то же время в пресс-службе регионального Минздрава сообщили о госпитализации девяти человек. "По нашим данным, госпитализировано девять человек, на месте работали 12 машин скорой помощи, которые их отвезли в больницы. Они сейчас находятся в двух городских больницах, еще троим госпитализация не потребовалась", - сказали в министерстве.
По результатам экспертизы МЧС, причиной пожара, который возник на площади 10 кв. м, стало короткое замыкание. Это подтвердили в прокуратуре, отметив, что пожар возник из-за короткого замыкания при эксплуатации бытовой техники - сушильной машины.
В надзорном ведомстве также сообщили, что организация, оказывавшая помощь пожилым людям, в реестре поставщиков социальных услуг не значится.