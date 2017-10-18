В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в избиении водителя скорой

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух человек, подозреваемых в избиении водителя скорой помощи в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

18 октября в городе Пушкине медики приехали на вызов на 2-ю Некрасовскую улицу. Между водителем автомобиля скорой помощи и двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пострадал сотрудник медицинского учреждения.

"Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены и доставлены в отдел полиции двое правонарушителей в возрасте 18 и 20 лет. Водителя госпитализировали в одну из больниц города", - сказала Волк.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.