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В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в избиении водителя скорой

Происшествия
18 октября, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Сотрудник скорой помощи госпитализирован

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух человек, подозреваемых в избиении водителя скорой помощи в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

18 октября в городе Пушкине медики приехали на вызов на 2-ю Некрасовскую улицу. Между водителем автомобиля скорой помощи и двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пострадал сотрудник медицинского учреждения.

"Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены и доставлены в отдел полиции двое правонарушителей в возрасте 18 и 20 лет. Водителя госпитализировали в одну из больниц города", - сказала Волк.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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