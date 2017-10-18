В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в избиении водителя скорой

Заседание комиссии МОК по делам российских лыжников пройдет 30 октябряСпорт 18 октября, 12:26
Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 18 октября, 12:03
Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 18 октября, 12:00
Испанец Надаль снялся с турнира ATP в Базеле из-за травмы коленаСпорт 18 октября, 11:56
Умер бизнесмен Левон АйрапетянОбщество 18 октября, 11:55
Глава ВТБ24: ставки по вкладам скоро достигнут исторического минимумаЭкономика и бизнес 18 октября, 11:51
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к SiemensЭкономика и бизнес 18 октября, 11:46
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьерыСпорт 18 октября, 11:45
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеруОбщество 18 октября, 11:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух человек, подозреваемых в избиении водителя скорой помощи в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
18 октября в городе Пушкине медики приехали на вызов на 2-ю Некрасовскую улицу. Между водителем автомобиля скорой помощи и двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пострадал сотрудник медицинского учреждения.
"Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены и доставлены в отдел полиции двое правонарушителей в возрасте 18 и 20 лет. Водителя госпитализировали в одну из больниц города", - сказала Волк.
По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.