СК установит обстоятельства избиения водителя скорой в Подмосковье

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следственный комитет инициировал передачу из полиции материалов проверки по факту избиения водителя скорой помощи в подмосковном Пушкине. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области инициировано истребование материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел. Следствие проверит и установит все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГСУ.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержаны двое молодых людей, подозреваемых в избиении. Конфликт между водителем скорой помощи и двумя молодыми людьми произошел, когда бригада медиков приехала на вызов к дому во 2-й Некрасовский проезд. Пострадавший водитель госпитализирован. Проводится проверка.