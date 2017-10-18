СК установит обстоятельства избиения водителя скорой в Подмосковье

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следственный комитет инициировал передачу из полиции материалов проверки по факту избиения водителя скорой помощи в подмосковном Пушкине. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области инициировано истребование материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел. Следствие проверит и установит все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГСУ.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержаны двое молодых людей, подозреваемых в избиении. Конфликт между водителем скорой помощи и двумя молодыми людьми произошел, когда бригада медиков приехала на вызов к дому во 2-й Некрасовский проезд. Пострадавший водитель госпитализирован. Проводится проверка.