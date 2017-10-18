Дела в отношении лидера "Христианского государства" объединены в одно

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина, обвиняемого в угрозах в связи с показом фильма "Матильда" и в экстремизме, объединены в одно дело, которое будет передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Савченко в Мосгорсуде, где в среду решается вопрос о законности ареста обвиняемого.

"Дело изъято для объединения с другим делом для передачи в Следственный комитет", - сказал защитник.

Таганский суд Москвы 23 сентября санкционировал арест Калинина на два месяца. В жалобе адвокат Калинина просил отменить постановление суда об аресте его подзащитного и избрать ему более мягкую меру пресечения.

По данным МВД, уголовное дело было возбуждено по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от показа фильма под угрозой применения насилия в отношении зрителей и причинения ущерба собственникам кинотеатров. Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, следствие вменяет Калинину организацию принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ч. 2 ст. 179 УК РФ).

Кроме того, в отношении лидера "Христианского государства" подразделением СК РФ по Москве возбуждено дело об экстремизме по ст. 282 УК РФ.