В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов в результате затопления старого судна

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел в Камышовой бухте Севастополя в результате затопления судна "Нептун" 1979 года постройки. Об этом сообщил ТАСС директор севастопольского Центра гражданской защиты Владислав Парфенов.
"Судно старое, [произошла] разгерметизация из-за усталости металла, оно начало принимать воду. Стоит возле берега на грунте, крен больше 45 градусов, воды набрало много, есть утечка нефтепродуктов. Мы установили боновое заграждение, локализовали [разлив нефтепродуктов], завтра будет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет принято решение", - сказал Парфенов.
Он уточнил, что не может дать оценку нанесенному природе ущербу, она будет дана уполномоченными органами в ходе заседания городской комиссии по ЧС, которое пройдет в четверг. На месте работают специалисты Росприроднадзора. Комментарий межрегионального управления Росприроднадзора по Крыму и Севастополю пока получить не удалось.
По словам Парфенова, судно "Нептун" 1979 года постройки находилось на одном из причалов Севастопольского морского порта в Камышовой бухте, оно не эксплуатировалось, экипажа на нем не было. Корабль находится в собственности властей Севастополя и передан в безвозмездное пользование севастопольской региональной организации Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД).