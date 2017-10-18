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Полиция задержала пятерых жителей Чечни по подозрению в сбыте оружия

Происшествия
18 октября, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Правоохранители изъяли у задержанных 20 пистолетов Макарова и более 400 патронов

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали пятерых жителей Чечни, подозреваемых в изготовлении и сбыте оружия, и изъяли у них более 20 пистолетов Макарова и сотни патронов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления противодействия экстремизму МВД России совместно с МВД по Чеченской Республике, пограничным управлением ФСБ России по Чеченской Республике и УФСБ России по Чеченской Республике задержаны пятеро жителей Республики Чечня, причастных к организации изготовления и сбыта огнестрельного оружия на территории Северо-Кавказского федерального округа, - сказала она.

По ее словам, полицейские установили место изготовления оружия и канал приобретения его составляющих частей. "У участников группы обнаружены и изъяты более 20 пистолетов Макарова с приспособлениями для бесшумной стрельбы, более 400 патронов к пистолетам Макарова и Ярыгина, большое количество составных частей к огнестрельному оружию", - уточнила Волк.

Она пояснила, что участники организованной группы попали в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в оказании содействия террористическим группировкам.

Все пятеро заключены под стражу.

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