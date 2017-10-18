Полиция задержала пятерых жителей Чечни по подозрению в сбыте оружия

Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 18 октября, 12:03
Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 18 октября, 12:00
Испанец Надаль снялся с турнира ATP в Базеле из-за травмы коленаСпорт 18 октября, 11:56
Умер бизнесмен Левон АйрапетянОбщество 18 октября, 11:55
Глава ВТБ24: ставки по вкладам скоро достигнут исторического минимумаЭкономика и бизнес 18 октября, 11:51
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к SiemensЭкономика и бизнес 18 октября, 11:46
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьерыСпорт 18 октября, 11:45
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеруОбщество 18 октября, 11:41
Мэр Красноярска Акбулатов отказался выдвигаться на новый срокСибирь 18 октября, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали пятерых жителей Чечни, подозреваемых в изготовлении и сбыте оружия, и изъяли у них более 20 пистолетов Макарова и сотни патронов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления противодействия экстремизму МВД России совместно с МВД по Чеченской Республике, пограничным управлением ФСБ России по Чеченской Республике и УФСБ России по Чеченской Республике задержаны пятеро жителей Республики Чечня, причастных к организации изготовления и сбыта огнестрельного оружия на территории Северо-Кавказского федерального округа, - сказала она.
По ее словам, полицейские установили место изготовления оружия и канал приобретения его составляющих частей. "У участников группы обнаружены и изъяты более 20 пистолетов Макарова с приспособлениями для бесшумной стрельбы, более 400 патронов к пистолетам Макарова и Ярыгина, большое количество составных частей к огнестрельному оружию", - уточнила Волк.
Она пояснила, что участники организованной группы попали в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в оказании содействия террористическим группировкам.
Все пятеро заключены под стражу.