В Кабардино-Балкарии произошло землетрясение магнитудой 4,5

НАЛЬЧИК, 18 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Терском районе Кабардино-Балкарии (КБР), разрушений и жертв нет, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка МЧС.

"18.10.2017 г. в 08:15 мск в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Терском районе в районе селения Верхний Акбаш произошло сейсмособытие с магнитудой 4,5 на глубине 5 км. В результате сейсмособытия жертв и разрушений нет, звонков от граждан не поступало", - говорится в сообщении.

Для уточнения обстановки на месте происшествия в Верхний Акбаш выехала оперативная группа Терского пожарно-спасательного гарнизона.