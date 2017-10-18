Полиция Петербурга задержала мужчину с особо крупной партией амфетамина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга задержали мужчину с особо крупной партией психотропных веществ, сообщили в среду в пресс-службе городского управления полиции.

"У дома № 3 по Старо-Петергофскому проспекту был задержан 37-летний мужчина, у которого было обнаружено и изъято 311,7 грамма психотропного вещества амфетамин", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное хранение психотропных веществ в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.