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Полиция Петербурга задержала мужчину с особо крупной партией амфетамина

Происшествия
18 октября, 11:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, октября. /ТАСС

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга задержали мужчину с особо крупной партией психотропных веществ, сообщили в среду в пресс-службе городского управления полиции.

"У дома № 3 по Старо-Петергофскому проспекту был задержан 37-летний мужчина, у которого было обнаружено и изъято 311,7 грамма психотропного вещества амфетамин", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное хранение психотропных веществ в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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