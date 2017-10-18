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Мосгорсуд признал законным арест лидера "Христианского государства"

Происшествия
18 октября, 13:10 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Ранее адвокат Александра Калинина просил отменить постановление суда об аресте его подзащитного и избрать ему более мягкую меру пресечения

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Здание Мосгорсуда

Здание Мосгорсуда

© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отклонил апелляционную жалобу защиты на арест лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина, обвиняемого по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление Таганского суда оставить без изменений, жалобу защиты отклонить", - сказала судья. Таганский суд Москвы 23 сентября санкционировал арест Калинина на два месяца.

В жалобе адвокат Калинина просил отменить постановление суда об аресте его подзащитного и избрать ему более мягкую меру пресечения. Защита приобщила ряд положительных характеристик в отношении Калинина и попросила избрать домашний арест обвиняемому. "Его уголовное дело изъято для объединения с другим делом для передачи в Следственный комитет", - сообщил адвокат Дмитрий Савченко. "Сами тексты писем, найденных у него в ходе обыска, являются лишь копиями и не содержат признаки состава преступления по ст. 179 УК РФ", - подчеркнул он.

Сам обвиняемый заявил, что явился в отделение полиции добровольно, обвинив владельцев кинотеатров в желании показать фильм "Матильда". "С моей стороны, гражданина РФ и верующего человека, была обязанность предотвратить опасность совершения преступления владельцами кинотеатров. Существовала опасность для всего российского общества не только от фильма, но и от трейлера", - сказал Калинин, добавив, что письма в адрес кинотеатров он писал от имени организации "Христианское государство - Святая Русь", которая, по его словам, официально не существует.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что Калинин в 2002 году был осужден в Норильске за убийство, разбой и подделку документов.

По данным МВД, уголовное дело было возбуждено по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от показа фильма под угрозой применения насилия в отношении зрителей и причинения ущерба собственникам кинотеатров. Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, следствие вменяет Калинину организацию принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ч. 2 ст. 179 УК РФ). Кроме того, в отношении лидера "Христианского государства" подразделением СК РФ по Москве возбуждено дело об экстремизме по ст. 282 УК РФ.

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