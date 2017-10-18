Экс-директор ярославского интерната попала под следствие за издевательство над детьми

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об издевательстве над детьми в отношении экс-директора ярославской школы-интерната № 7 Ларисы Шельбах. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.
"Следственными органами СК РФ по Ярославской области по сообщениям СМИ об издевательствах над учащимися ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат № 7" возбуждено уголовное дело в отношении директора учебного заведения по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, в связи с ненадлежащим исполнением ею обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенным с жестоким обращением", - говорится в сообщении.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил ТАСС об издевательствах со стороны педагогов над воспитанниками школы-интерната для детей с особенностями развития. В связи с произошедшим омбудсмен направил материалы в прокуратуру. В ведомстве уже начали проверку деятельности интерната.
Директор школы-интерната была уволена 17 октября.