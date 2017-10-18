Следствие проверяет факт отказа скорой выехать на место ДТП к ребенку в Пензе

ПЕНЗА, 18 октября. /ТАСС/. Пензенские следователи ведут проверку сообщения одного из СМИ, в котором говорится об отказе диспетчера скорой помощи из закрытого города Заречный выслать бригаду на место ДТП, где пострадал ребенок. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

"В одном из СМИ Пензы опубликован материал посвященный ДТП, в котором 12 октября погиб девятилетний ребенок. По словам одного из очевидцев трагедии, он пытался вызвать скорую помощь, но диспетчер ФГБУЗ МСЧ № 59 города Заречного отказалась направлять бригаду. Следователи по сообщению СМИ проводят мероприятия направленные на установление или отсутствие звонка в службу скорой помощи Заречного. В случае подтверждения, действиям диспетчера будет дана юридическая оценка", - сообщила Махницкая.

Она уточнила, что в случае подтверждения действия сотрудника медицинского учреждения подпадают под ч. 2 ст. 124 УК РФ "Неоказание помощи больному".

ДТП произошло 12 октября в Пензе в вечернее время, когда двое братьев возвращались домой. Мальчика 9 лет сбил водитель автомобиля KIA Sorento на пешеходном переходе, ребенок умер до приезда скорой помощи. Очевидцами трагедии стали автолюбители и пешеходы. После многочисленных публикаций видеоматериалов и сообщений в пензенских СМИ, трагедия вызвала общественный резонанс.

Известно, что следствие по факту ДТП ведет следственный отдел УМВД по Пензенской области, водитель может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".