Суд арестовал на месяц бывшего замглавы администрации губернатора Самарской области

САМАРА, 18 октября. /ТАСС/. Самарский районный суд города Самары вынес в среду постановление о заключении под стражу до 18 ноября включительно бывшего заместителя руководителя администрации губернатора Самарской области Дениса Подсеваткина, задержанного 16 октября в Саранске в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве с бюджетными средствами при проведении соцопросов. Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении Подсеваткина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и два дня - до 18 ноября 2017 года включительно", - сказал судья Александр Саломатин.

Сторона защита обращалась к суду с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу. По мнению суда, находясь под домашним арестом, бывший чиновник, имеющий связи в органах власти, может воспрепятствовать расследованию. Кроме того, у Подсеваткина нет постоянного места жительства в Самаре, он житель Саранска. Также, как было озвучено в ходе судебного заседания, Подсеваткин с женой и тремя детьми ранее намеревался уехать на отдых в Европу, и его загранпаспорт находится на оформлении в визовом центре.

Об уголовном деле

Как сообщили ТАСС в управлении ФСБ РФ по Самарской области, Подсеваткин, ранее возглавлявший в администрации самарского губернатора департамент мониторинга общественного мнения, был задержан в рамках расследования дела, возбужденного в сентябре в отношении директора Приволжского центра общественного мониторинга Николая Явкина.

По версии следствия, в 2015 году между Приволжским центром общественного мониторинга и департаментом управления делами губернатора и правительства Самарской области был заключен в интересах департамента мониторинга общественного мнения госконтракт, предусматривавший проведение социологических опросов 45 тыс. жителей Самарской области.

Как считает следствие, Подсеваткин вступил в преступный сговор с Явкиным, направленный на совместное хищение бюджетных средств с использованием служебного положения в особо крупном размере. По данным следствия, Явкин в период с 30 апреля по 7 июля 2015 года в рамках исполнения госконтракта представил в департамент мониторинга общественного мнения заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о количестве опрошенных лиц.

Подсеваткин, как утверждает следствие, признал проведенную Приволжским центром работу выполненной, после чего на счет Приволжского центра были перечислены 10 млн рублей бюджетных средств, из которых 9,5 млн рублей Явкин и Подсеваткин распределили между собой по своему усмотрению.

В сентябре 2017 года Явкин был задержан, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество", он заключен под стражу до 18 ноября включительно.

Как прозвучало в суде, 25 сентября 2017 года, в день ухода в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, Подсеваткин уволился с работы и уехал в Саранск. 16 октября Подсеваткин был задержан в Саранске, 17 октября в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ, после чего дела в отношении Явкина и Подсеваткина были объединены в одно производство.