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СК начал проверку в Башкирии после публикации видео, где учитель избивает школьника

Происшествия
18 октября, 14:19 UTC+3 УФА УФА 18, октября. /ТАСС

Сотрудники СК выясняют, знала ли администрация школы о случившемся

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УФА, 18 октября. /ТАСС/. Следователи в Республике Башкортостан начали проверку после публикации в социальных сетях видео, где учитель избивает на уроке школьника. Об этом в среду сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.

"В одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" опубликован анонимный пост о том, что якобы в одной из школ Бижбулякского района учитель на уроке избил ученика. Приложена видеозапись с камеры мобильного телефона. По факту нанесения ударов ученику инициирована доследственная проверка", - сказала Абрамова.

Она добавила, что инцидент произошел еще в прошлом году, однако видео в интернете появилось только сегодня.

"Наши сотрудники пытались выйти на связь с тем, кто анонимно разместил видео. Теперь следователи устанавливают школу и выясняют, знала ли администрация о случившемся. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - уточнила собеседница агентства.

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