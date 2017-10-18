СК начал проверку в Башкирии после публикации видео, где учитель избивает школьника

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УФА, 18 октября. /ТАСС/. Следователи в Республике Башкортостан начали проверку после публикации в социальных сетях видео, где учитель избивает на уроке школьника. Об этом в среду сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.
"В одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" опубликован анонимный пост о том, что якобы в одной из школ Бижбулякского района учитель на уроке избил ученика. Приложена видеозапись с камеры мобильного телефона. По факту нанесения ударов ученику инициирована доследственная проверка", - сказала Абрамова.
Она добавила, что инцидент произошел еще в прошлом году, однако видео в интернете появилось только сегодня.
"Наши сотрудники пытались выйти на связь с тем, кто анонимно разместил видео. Теперь следователи устанавливают школу и выясняют, знала ли администрация о случившемся. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - уточнила собеседница агентства.