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Глава Оренбургского перинатального центра, где погибли 10 детей, получил взыскание

Происшествия
18 октября, 15:16 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 18, октября. /ТАСС

СК возбудил дело по статье "Халатность"

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ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Руководитель Оренбургского перинатального центра получил административное взыскание после проверки по фактам смерти детей в медучреждении, сообщили в среду в региональном Минздраве.

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Оренбургский СКР проведет проверку по сообщениям о фактах смерти детей в клинике

В середине августа в региональную приемную президента РФ поступило коллективное обращение от десяти родителей, чьи дети погибли во время оказания медпомощи в Оренбургском перинатальном центре.

"По результатам проверки в Оренбургском клиническом перинатальном центре проведены кадровые перемены, наложено административное взыскание на руководителя учреждения", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что вице-губернатор области Павел Самсонов дал региональному Минздраву поручение провести тщательную проверку. По данным министерства, указанные в обращении родителей случаи гибели детей произошли с 2014 по 2017 год и не связаны между собой одной причиной.

Следственными органами СКР по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность").

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