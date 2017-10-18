Глава Оренбургского перинатального центра, где погибли 10 детей, получил взыскание

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ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Руководитель Оренбургского перинатального центра получил административное взыскание после проверки по фактам смерти детей в медучреждении, сообщили в среду в региональном Минздраве.
В середине августа в региональную приемную президента РФ поступило коллективное обращение от десяти родителей, чьи дети погибли во время оказания медпомощи в Оренбургском перинатальном центре.
"По результатам проверки в Оренбургском клиническом перинатальном центре проведены кадровые перемены, наложено административное взыскание на руководителя учреждения", - говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что вице-губернатор области Павел Самсонов дал региональному Минздраву поручение провести тщательную проверку. По данным министерства, указанные в обращении родителей случаи гибели детей произошли с 2014 по 2017 год и не связаны между собой одной причиной.
Следственными органами СКР по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность").