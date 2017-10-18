Руководство завода РКС признало вину в хищении 400 млн руб., выделенных на "Глонасс-М"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Руководители завода ракетно-космического приборостроения АО "Российские космические системы" и руководители ЗАО "Меркурий" признали вину в хищении почти 400 млн рублей, выделенных для серии космических аппаратов "Глонасс-М". Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь Останкинского суда Виктория Агапова.

"Сегодня в ходе судебного заседания по существу в Останкинском суде вину в инкриминируемых преступлениях признал подсудимый Игорь Крылов, остальные фигуранты дела признали вину частично", - сказала она.

На скамье подсудимых - руководители завода ракетно-космического приборостроения АО "Российские космические системы" Игорь Крылов, Виталий Толмачев и руководители ЗАО "Меркурий" Александр Поляков и Алексей Диордица. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По данным следствия, подсудимые совершили хищение бюджетных средств по договорам, заключенным с ЗАО "Меркурий" якобы на производство деталесборочных единиц для космических аппаратов "Глонасс-М", выделенных АО "Российские космические системы". Ущерб от мошенничества составил около 400 млн рублей. Вместе с тем на имущество одного из руководителей завода Крылова и его жены наложен арест на общую сумму свыше 58 млн рублей, а остальные обвиняемые возмещают ущерб в добровольном порядке.

Кроме того, следствие квалифицировало действия фигурантов как совершение хищения бюджетных денег в составе организованной группы коррупционной направленности в сфере оборонно-промышленного комплекса по федеральной целевой программе "Поддержание развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы".