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В Самаре задержаны подозреваемые в пяти разбойных нападениях на банки

Происшествия
18 октября, 15:45 UTC+3 САМАРА САМАРА 18, октября. /ТАСС

В результате одного из нападений погиб охранник

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САМАРА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Самаре подозреваемых в совершении пяти разбойных нападений на банки. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

"Всего в ходе операции были задержаны четверо мужчин. Нападения на банки совершались в 2016-2017 годах по одному схожему сценарию - грабители в масках врывались в банки и, угрожая предметами, похожими на оружие, забирали деньги. Общая сумма причиненного банкам ущерба составила около 20 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Во время нападения на один из банков в середине сентября 2017 года погиб охранник. По данному факту следственным управлением СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе оперативных мероприятий были установлены подозреваемые и место их возможного нахождения. 17 октября при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии они были задержаны в одной из квартир в спальном микрорайоне города.

Как сообщили в среду в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в гараже, принадлежащем одному из мужчин, обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе автоматы, пистолеты, гранаты, взрывчатые вещества. Кроме того, изъято около 1 млн рублей, маски, использовавшиеся при нападениях, и несколько автомобилей премиум-класса, которые, по данным следствия, были приобретены на похищенные деньги.

В настоящий момент задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.

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