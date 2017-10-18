Судебная экспертиза не нашла следов алкоголя у сбитого в Балашихе ребенка

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комплексная судебная экспертиза не установила следов алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в апреле этого года, у которого ранее судмедэксперт выявил 2,7 промилле алкоголя (соответствует почти половине бутылки водки - прим. ТАСС). Об этом сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв. Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно", - сообщила о результатах экспертизы представитель СК.

По ее словам, проводивший первую экспертизу судмедэксперт "произвел изъятие образца крови ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения", поэтому при химическом исследовании был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. При этом эксперт должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка для исключения факта прижизненного употребления алкоголя требовала биохимического исследования, но он предпочел через СМИ пытаться убедить всех в своей правоте, отметила представитель СК.

Судмедэкперту, который выявил в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя, предъявлено обвинение в халатности.

"Главным следственным управлением Следственного комитета предъявлено обвинение врачу судебно-медицинской экспертизы Михаилу Клейменову в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказала Петренко.

Этот судмедэксперт проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка, которого насмерть сбил автомобиль в одном из дворов Балашихи в апреле 2017 года. По ее результатам у ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя и сделан вывод о том, что "пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения". "Результаты этой экспертизы позволили следствию прийти к выводу, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз, а его вывод о состоянии ребенка в момент дорожно- транспортного происшествия является необоснованным", - подчеркнула Петренко.