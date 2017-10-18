МВД РФ продолжает поиск ответственных за звонки о "минировании" в городах РФ

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. МВД РФ продолжает мероприятия по поиску ответственных за серию телефонных звонков о "минировании" многочисленных объектов в крупных городах России. Об этом заявил журналистам глава ведомства Владимир Колокольцев, отвечая на вопрос, установлены ли виновные в этой волне телефонного терроризма.

По его словам, как только будут результаты, общественность будет "полностью удовлетворена во всех вопросах". "Мероприятия идут", - сказал министр.