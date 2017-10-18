AFP: Павленский освобожден из-под психиатрического надзора во Франции

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ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Российский художник-акционист Петр Павленский был освобожден во вторник из-под психиатрического надзора в Париже. Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Освобождение было осуществлено после проведения соответствующей экспертизы штатными врачами-психиатрами, работающими на французскую полицию.
По данным агентства, Павленский должен быть возвращен под арест и ему могут быть предъявлены обвинения. Также парижской полицией задержана его гражданская жена Оксана Шалыгина. В среду она предстанет перед судьей, который может предъявить ей обвинения.
В минувшей понедельник Павленский поджег вход в филиал Banque de France, расположенный на площади Бастилии в Париже. Вместе с ним в действиях по поджогу участвовала и его супруга, сообщают местные СМИ. Фасаду здания был нанесен значительный ущерб, но уже в среду филиал возобновил работу.
Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности, либо поставивший под угрозу жизни людей наказуем сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до €150 тысяч.
Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.