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В результате стрельбы в бизнес-центре в США погибли три человека

Происшествия
18 октября, 18:48 дата обновления: 18 октября, 19:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, октября. /ТАСС

Еще два человека получили ранения, сообщил шериф Мэриленда

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© EPA/MICHAEL REYNOLDS, архив

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Три человека погибли, двое получили ранения в среду в результате стрельбы в бизнес-центре в городе Эджвуд (округ Харфорд, штат Мэриленд). Об этом сообщил в среду шериф Мэриленда Уильям Дэвис. Трансляцию его брифинга для журналистов вела пресс-служба аппарата шерифа.

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"Три человека погибли, двое пострадали в результате стрельбы. Раненые находятся в тяжелом состоянии, - отметил он. - Мы занимаемся поисками подозреваемого".

По данным правоохранительных органов, стрельбу из пистолета открыл 37-летний Ради Лабиб Принс, который покинул место происшествия на автомобиле. Подозреваемый, по словам шерифа, работал вместе с жертвами в одной строительной компании. Мотивы Принса пока неизвестны, отметил Дэвис. По данным агентства Associated Press (AP), подозреваемый работал механиком-водителем на протяжении четырех месяцев.

Шериф также подчеркнул, что охрана школ округа усилена - учащимся временно запрещено покидать учебные заведения.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США вместе с местными правоохранительными органами ведет поиски подозреваемого. Следствие квалифицировало стрельбу как "эпизод насилия на рабочем месте" и не видит никаких связей с терроризмом, отметил пресс-секретарь отделения ФБР в Балтиморе Дейв Фитц.

Эджвуд расположен в 40 км от крупнейшего города штата Балтимора.

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