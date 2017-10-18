Экс-глава Коми Гайзер и его защита просят рассмотреть уголовное дело коллегией судей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Защита обвиняемого в мошенничестве и взятке экс-главы Коми Вячеслава Гайзера завершила ознакомление с материалами уголовного дела и заявила ходатайство о рассмотрении его коллегией судей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вячеслав Леонтьев.

29 сентября Басманный суд Москвы ограничил до 18 октября Гайзера и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. "К указанной дате мы в ускоренном порядке успели лишь скопировать тома дела без детального изучения и прочтения. Вещественные доказательства в полном объеме предоставлены для осмотра не были, мы успели лишь скопировать несколько электронных носителей с записями разговоров, а тем временем только список вещественных доказательств по делу занимает 150 страниц" - сказал адвокат. Леонтьев также рассказал, что ими заявлено ходатайство о рассмотрении дела коллегией судей.

Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления", позже добавилось обвинение по статье о взятке. Сейчас следствие по делу завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела, которых насчитывается более 450 томов.

Фигурантами дела, помимо Гайзера, являются еще 18 человек, в том числе бывший зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов и экс-сенатор от региона Евгений Самойлов. По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. Указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.