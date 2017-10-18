Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава Коми Гайзер и его защита просят рассмотреть уголовное дело коллегией судей

Происшествия
18 октября, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Следствие по делу бывшего главы республики завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела, которых насчитывается более 450 томов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Защита обвиняемого в мошенничестве и взятке экс-главы Коми Вячеслава Гайзера завершила ознакомление с материалами уголовного дела и заявила ходатайство о рассмотрении его коллегией судей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вячеслав Леонтьев.

Смотрите также
Олег Коршунов

Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. Досье

29 сентября Басманный суд Москвы ограничил до 18 октября Гайзера и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. "К указанной дате мы в ускоренном порядке успели лишь скопировать тома дела без детального изучения и прочтения. Вещественные доказательства в полном объеме предоставлены для осмотра не были, мы успели лишь скопировать несколько электронных носителей с записями разговоров, а тем временем только список вещественных доказательств по делу занимает 150 страниц" - сказал адвокат. Леонтьев также рассказал, что ими заявлено ходатайство о рассмотрении дела коллегией судей.

Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления", позже добавилось обвинение по статье о взятке. Сейчас следствие по делу завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела, которых насчитывается более 450 томов.

Фигурантами дела, помимо Гайзера, являются еще 18 человек, в том числе бывший зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов и экс-сенатор от региона Евгений Самойлов. По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. Указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Гайзера Борьба с коррупцией
Страны
Россия
Персоны
Гайзер, Вячеслав Михайлович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России
2
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Судебная экспертиза не нашла следов алкоголя у сбитого в Балашихе ребенка
6
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
7
Путин заявил, что его личное отношение не повлияет на перспективы Собчак на выборах-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама