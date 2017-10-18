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Полиция возбудила дело после угроз писавшей о фильме "Матильда" журналистке Винокуровой

Происшествия
18 октября, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в Генеральную прокуратуру РФ обратился Союз журналистов России

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили дело после поступающих угроз в адрес журналистки Екатерины Винокуровой, которая публиковала материалы о фильме Алексея Учителя "Матильда".

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"По результатам проведения дополнительной проверки по заявлению журналиста одного из изданий о получении угроз жизни и здоровью после публикации статьи в одной из социальных сетей отделом дознания ОМВД России по району Северное Измайлово Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")", - сказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, уточнив, что сейчас полицейские разыскивают подозреваемого в преступлении.

Ранее сообщалось, что Союз журналистов России обратится в Генеральную прокуратуру РФ и будет отстаивать права журналистки Екатерины Винокуровой, которой в августе поступили угрозы в связи с ее статьями о новом фильме Учителя.

Фильм "Матильда" посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971). Роль будущего императора Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Вокруг картины "Матильда" возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми ее попытки повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины.

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Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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