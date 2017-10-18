СК возбудил дело об избиении водителя скорой в Подмосковье

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту избиения водителя скорой помощи в Пушкине. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту избиения водителя скорой помощи по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений")", - сообщили в ГСУ.

Следствие установило, что ночью 18 октября около одного из домов во 2-м Некрасовском проезде двое нетрезвых мужчин на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений вступили в конфликт с водителем бригады скорой помощи и избили его.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержаны двое подозреваемых в возрасте от 18 до 20 лет. Пострадавший водитель госпитализирован.