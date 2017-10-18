Источник: осужденный за убийство чиновницы Росреестра покончил с собой в "Крестах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Один из осужденных за убийство начальника Всеволожского отдела областного управления Росреестра Натальи Захаровой покончил с собой в следственном изоляторе "Кресты", сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Один из осужденных по делу об убийстве начальника Всеволожского отдела управления Росреестра совершил самоубийство в камере изолятора "Кресты". По нашим данным, это произошло во вторник, 17 октября", - сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС не располагает.

По данным следствия, Захарова была похищена и убита 29 сентября 2015 года, преступление было совершено с целью завладения деньгами чиновницы. По этому делу на срок от 9 до 18 лет лишения свободы были осуждены четыре человека, приговор был вынесен 13 октября 2017 года.