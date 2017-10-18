AFP: во Франции Павленскому и его гражданской жене предъявлено обвинение в поджоге

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому и его гражданской жене Оксане Шалыгиной французской прокуратурой предъявлено в среду обвинение в преднамеренном поджоге здания. Об этом сообщило агентство AFP по данным из правоохранительных органов.

Обвинение предъявлено по статье "уничтожение чужой собственности методом, представляющим опасность для других людей". Согласно полученным AFP сведениям, прокуратура направила в судебные органы запрос на то, чтобы Павленский и его супруга были взяты под стражу в ожидании суда.

В минувшей понедельник Павленский поджег вход в филиал Banque de France, расположенный на площади Бастилии в Париже. Его супруга также была причастна к поджогу, сообщают местные СМИ. Фасаду здания был нанесен значительный ущерб, но уже в среду филиал возобновил работу.

Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности, поставивший под угрозу жизни людей, наказуем сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до €150 тысяч.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.