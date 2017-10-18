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AFP: во Франции Павленскому и его гражданской жене предъявлено обвинение в поджоге

Происшествия
18 октября, 22:11 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 18, октября. /ТАСС

Согласно французскому законодательству россиянину может грозить штраф до €150 тыс. и тюремное заключение сроком до 10 лет

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ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому и его гражданской жене Оксане Шалыгиной французской прокуратурой предъявлено в среду обвинение в преднамеренном поджоге здания. Об этом сообщило агентство AFP по данным из правоохранительных органов.

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Обвинение предъявлено по статье "уничтожение чужой собственности методом, представляющим опасность для других людей". Согласно полученным AFP сведениям, прокуратура направила в судебные органы запрос на то, чтобы Павленский и его супруга были взяты под стражу в ожидании суда.

В минувшей понедельник Павленский поджег вход в филиал Banque de France, расположенный на площади Бастилии в Париже. Его супруга также была причастна к поджогу, сообщают местные СМИ. Фасаду здания был нанесен значительный ущерб, но уже в среду филиал возобновил работу.

Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности, поставивший под угрозу жизни людей, наказуем сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до €150 тысяч.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.

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