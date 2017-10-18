AP: подозреваемый в убийстве в Мэриленде открыл огонь в соседнем штате Делавэр

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ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве троих человек в американском штате Мэриленд Ради Лабиб Принс открыл в среду огонь в городе Уилмингтон (соседний штат Делавэр). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Инцидент произошел в примерно 90 км от города Эджвуд (округ Харфорд, штат Мэриленд), где в результате стрельбы в среду погибли три человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. AP отмечает, что данные о пострадавших в Делавэре отсутствуют. Полиция Уилмингтона сообщила, что родственники Принса живут в этом городе.
По данным правоохранительных органов, стрельбу из пистолета в Мэриленде открыл 37-летний афроамериканец, который покинул место происшествия на автомобиле. Подозреваемый, как отмечают в полиции, работал вместе с жертвами в одной компании, занимающейся обработкой камня и установкой кухонных столешниц. Мотивы Принса, имеющего судимость, пока неизвестны, однако, по информации телеканала ABC, подозреваемый собрал своих сотрудников "на встречу" и открыл огонь по ним. По данным AP, Принс работал механиком-водителем в компании на протяжении четырех месяцев.
В аппарате шерифа Мэриленда призвали местных жителей не пытаться самостоятельно задержать нападавшего, так как он "вооружен и опасен". В полиции сообщили, что ближайшие к месту происшествия школы и предприятия до сих пор закрыты. Губернатор Мэриленда Ларри Хоган отметил, что пострадавшие получили огнестрельные ранения в голову. По его словам, полицейские вертолеты присоединились к поискам Принса.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США вместе с местными правоохранительными органами ведет поиски подозреваемого. Следствие квалифицировало стрельбу как "эпизод насилия на рабочем месте" и не видит никаких связей с терроризмом, отметил пресс-секретарь отделения ФБР в Балтиморе Дейв Фитц.
Эджвуд расположен в 40 км от крупнейшего города штата Балтимора.