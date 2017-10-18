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СМИ: взрыв на складе боеприпасов в Венесуэле повредил несколько жилых домов

Происшествия
18 октября, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

По некоторым оценкам, взрывная волна могла нанести ущерб объектам в радиусе километра от склада

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Взрыв на складе боеприпасов в венесуэльском штате Арагуа повредил несколько жилых домов и автомобилей. Об этом сообщила газета El Nacional. По некоторым оценкам, взрывная волна могла нанести ущерб объектам в радиусе километра от склада.

Издание разместило фотографии жилых домов с выбитыми оконными рамами и автомобилей с разбитыми стеклами. Сведений о пострадавших или погибших среди населения не поступало.

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