СМИ: взрыв на складе боеприпасов в Венесуэле повредил несколько жилых домов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Взрыв на складе боеприпасов в венесуэльском штате Арагуа повредил несколько жилых домов и автомобилей. Об этом сообщила газета El Nacional. По некоторым оценкам, взрывная волна могла нанести ущерб объектам в радиусе километра от склада.

Издание разместило фотографии жилых домов с выбитыми оконными рамами и автомобилей с разбитыми стеклами. Сведений о пострадавших или погибших среди населения не поступало.