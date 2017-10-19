Четыре человека погибли при пожаре в Ставрополе

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Жертвами пожара в частном доме в Ставрополе стали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар начался около 22:20 мск в частом домовладении в Ставрополе. "Его общая площадь составила 40 кв. метров. На месте пожара обнаружены тела четырех погибших", - сказал собеседник агентства.

Пожар был потушен спустя 40 минут. Его причины устанавливаются.