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Четыре человека погибли при пожаре в Ставрополе

Происшествия
19 октября, 1:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Площадь пожара составила 40 кв. метров

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Жертвами пожара в частном доме в Ставрополе стали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар начался около 22:20 мск в частом домовладении в Ставрополе. "Его общая площадь составила 40 кв. метров. На месте пожара обнаружены тела четырех погибших", - сказал собеседник агентства.

Пожар был потушен спустя 40 минут. Его причины устанавливаются.

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