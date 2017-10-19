СМИ: ливанские силовики изъяли у контрабандистов картину Сальвадора Дали

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БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Портрет "Миссис Ривз" ("Portrait of Mrs. Reeves", 1954), принадлежащий, по всей видимости, кисти Сальвадора Дали (1904-1989), попал в руки сотрудников ливанской спецслужбы, борющейся с контрабандной торговлей произведениями искусства. Как сообщила в четверг газета Daily Star, предполагаемый шедевр был похищен из частной коллекции в одной из соседних с Ливаном стран и может стоить миллионы долларов на аукционах.
Два контрабандиста (ливанец и сириец) были задержаны полицией в горном районе Дохат-Арамун в окрестностях Бейрута.
Международные эксперты должны в ближайшие дни окончательно установить подлинность картины, на которой изображена женщина с красной розой в руке на фоне пустынного каталонского пейзажа. Миссис Ривз освещена солнечными лучами, которые падают из плотных облаков. На ней вечернее платье с накидкой и жемчуг, что говорит о том, что аристократка принадлежит к финансовой элите общества.
На картине присутствуют типичные для Дали мотивы, такие как здание церкви с куполом и сквозными проемами и мужчина, сидящий верхом на вздыбленной лошади.