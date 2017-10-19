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В США задержали подозреваемого в стрельбе, при которой погибли три человека

Происшествия
19 октября, 3:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, октября. /ТАСС

37-летний Ради Лабиб Принс был задержан в штате Делавэр

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Patrick Semansky

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который, по данным полиции, в среду застрелил трех человек и столько же ранил в американских штатах Мэриленд и Делавэр. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter управления шерифа округа Харфорд (штат Мэриленд).

В нем уточняется, что 37-летнего подозреваемого по имени Ради Лабиб Принс арестовали в штате Делавэр. По сведениям властей, мужчина в среду сначала открыл огонь по группе из пяти человек в городе Эджвуд (штат Мэриленд), а потом добрался на автомобиле до Уилмингтона (соседний штат Делавэр), где стрелял в еще одного человека. В общей сложности из-за огнестрельных ранений погибли трое, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Мотивы Принса, имеющего судимость, пока неизвестны. Как сообщало ранее агентство AP, все те, в кого стрелял мужчина, являлись его знакомыми по работе. Власти не сообщали о каких-либо связях подозреваемого с террористическими группировками.

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