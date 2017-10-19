В США задержали подозреваемого в стрельбе, при которой погибли три человека

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который, по данным полиции, в среду застрелил трех человек и столько же ранил в американских штатах Мэриленд и Делавэр. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter управления шерифа округа Харфорд (штат Мэриленд).

Prince was apprehended a short time ago in Delaware by ATF and allied law enforcement agencies. pic.twitter.com/XSo1OGZMZM — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 18 октября 2017 г.

В нем уточняется, что 37-летнего подозреваемого по имени Ради Лабиб Принс арестовали в штате Делавэр. По сведениям властей, мужчина в среду сначала открыл огонь по группе из пяти человек в городе Эджвуд (штат Мэриленд), а потом добрался на автомобиле до Уилмингтона (соседний штат Делавэр), где стрелял в еще одного человека. В общей сложности из-за огнестрельных ранений погибли трое, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Мотивы Принса, имеющего судимость, пока неизвестны. Как сообщало ранее агентство AP, все те, в кого стрелял мужчина, являлись его знакомыми по работе. Власти не сообщали о каких-либо связях подозреваемого с террористическими группировками.