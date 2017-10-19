Экс-губернатор Новосибирской области признан виновным в превышении полномочий

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий при продаже участка земли в центре Новосибирска. Оглашение приговора продолжается, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд установил: Юрченко В. А, совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах…", - сказала судья Алла Веселых, продолжив зачитывать приговор.

Ранее Юрченко сообщил ТАСС, что обжалует приговор, если он будет обвинительным.

Дело Юрченко

Гособвинитель просил суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн руб. недополученного дохода.

Бывшего губернатора Новосибирской области, отправленного в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Юрченко в 2010 году, будучи первым замгубернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании "Газтранском", 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко, как полагает обвинение, дал указания продать эти объекты фирме "Тактика" за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн руб.

По оценке следствия, в результате компания "Газтранском" недополучила 17,7 млн руб., бюджету Новосибирской области причинен ущерб в размере 4,3 млн руб. Выступая в прениях, прокурор снизил сумму ущерба по делу до чуть более 14 млн руб. в связи с переоценкой стоимости участка.

Юрченко вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже "Тактике" принимало руководство области без его участия. Регион тогда возглавлял Виктор Толоконский, ставший позже губернатором Красноярского края и оставивший эту должность в конце сентября.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года, оно содержит больше 100 томов. За 1,5 года было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей. Показания в суде дал и Виктор Толоконский, заявивший, что считает решение об отмене аукциона ошибочным, но не видит в этом личной заинтересованности Юрченко.