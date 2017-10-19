В Таиланде утонул турист из России

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БАНГКОК, 19 октября. /ТАСС/. Турист из России утонул во время купания вблизи острова Пхукет в Таиланде. Об этом ТАСС в четверг сообщили в консульском отделе посольства РФ в Таиланде.
ЧП произошло в среду на пляже Карон. 53-летнего россиянина в бессознательном состоянии из воды достали работники пляжа, а также представители королевских ВМС. Мужчине оказали первую помощь, однако спасти его не удалось.
"Посольство в контакте с супругой погибшего, оказывается необходимая консульская поддержка", - сообщил заведующий консульским отделом Владимир Соснов.
Как сообщает местное издание Phuket Gazette, россиянин пошел купаться, несмотря на установленные на пляже запретительные красные флаги. Этот случай стал не первым за последние дни на Пхукете. 15 октября здесь утонул еще один российский турист.
В осенние месяцы, на которые в Таиланде приходится разгар сезона дождей, в Андаманском море традиционно наблюдается сильное волнение, а у берегов Пхукета нередко встречаются подводные течения, крайне опасные для пловцов.