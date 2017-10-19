В Приамурье полицейского заподозрили в том, что он сбил пешехода

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудника полиции в Амурской области заподозрили в том, что он сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
"По предварительным данным, 14 октября в поселке Новобурейский неустановленный водитель совершил наезд на пешехода 1968 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение. <…> В ходе расследования установлено, что к данному преступлению может быть причастен сотрудник полиции", - говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Начальником УМВД по Амурской области назначена служебная проверка. Материалы дела будут переданы в следственные органы.
Если вина сотрудника полиции будет установлена, он по отрицательным мотивам будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности согласно закону. Его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.